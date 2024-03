Nono la Grinta et 163Margs sont "Back 2 Dos"

Grosse connexion France/Angleterre.

Nono la Grinta continue à faire beaucoup de bruit à chaque sortie et s'annonce plus que jamais comme un des rappeurs à suivre cette année. Le jeune drilleur parisien a appelé un collègue anglais pour son clip "Back 2 Dos", sorti cette semaine. Il s'gait de 163Margs, lui aussi un rookie dans le game, qui a déjà pas mal de buzz de l'autre côté de la Manche. Au programme : un morceau bien agressif avec une ambiance crapuleuse, puisque les premières images de la vidéo montre deux gars en train de sortir un boug d'un coffre de voiture. On vous laisse découvrir la suite !