Nono La Grinta est posté sur le "Terrain"

Encore un gros single de la part de Nono.

Nono La Gritna devait faire partie de ceux qui allaient façonner l'année 2025 du rap français, et on peut dire qu'il a tenu sa promesse. Notamment grâce à son projet "Restart", sorti en avril, avec lequel il nous a montré tout ce qu'il savait faire. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, la preuve : il vient de dévoiler le clip de son nouveau single, "Terrain". Un titre très dansant, avec une vibe très estivale qui devrait bien fonctionner dans les semaines à venir. Pour la vidéo, on alterne entre des plans où on voit le rappeur solo, et d'autres séquences tournées en concert, qui nous montrent que l'artiste a vraiment pris une dimension supplémentaire au cours de l'année, lui qui fait vraiment partie des noms incontournables désormais.