J. Cole affirme que c'est la "fin des classiques universels" dans le hip-hop

Lors d'une récente interview, J. Cole s'est livré sur de grands sujets concert le rap US et le hip-hop en général, en affirmant que l'époque des classiques universels était terminée.

Beaucoup de débats surgissent d'un peu partout ces derniers mois concernant l'état de santé du rap US, du rap français, de la culture hip-hop en général. On pense notamment à Booba et à son émission "Carré d'AS", mais aussi aux réflexions de Jay-Z concernant les clashs dans le rap à l'ère des réseaux sociaux. Récemment, c'est J. Cole qui a fait parler de lui avec ses avis sur le hip-hop, lui qui affirme qu'on est en train d'assister à la "fin des classiques universels" dans le rap.

Des propos tenus par J. Cole lors de sa très longue interview pour la chaîne Youtube "Lost In Vegas". Une longue conversation de presque deux heures, très intéressante, pendant laquelle il aborde des sujets qui soulèvent des points importants, notamment le fait qu'on assisterait à la fin des classiques universels dans le rap. Et tout ça, pour une simple raison : trop de rageux qui ouvrent leur bouche sur Twitter.

Il y a trop de voix maintenant. Et trop de parti pris. C’est devenu comme la politique. Tu crois que si Drake sort “Iceman” et que moi je pense que c’est un classique, tu crois que ce mec qui n’aime pas Drake et qui passe son temps à le descendre va reconnaître sur sa plateforme que c’est un classique ? Putain non. Maintenant, tu as des classiques dans certaines niches, mais des classiques universels, c'est peut-être fini.

Un avis qui donne matière à discuter et à réfléchir. Quelle que soit la qualité de votre album, vous trouverez toujours un mongol sur Twitter pour hurler que "c'est de la merde", parfois même sans prendre la peine d'avancer un argument. Et quand ils avancent des arguments, souvent, ils se prennent pour des directeurs artistiques alors qu'ils ne connaissent rien à la musique et habitent chez leur mère. Des "clans" se créent, et s'opposent, et sont incapables de sortir du rôle qu'ils se donnent sur les réseaux sociaux pour tenter d'avoir un avis objectif.

Effectivement, le fait que l'insulte, le troll et la provocation sont à la mode sur Twitter, où la plupart des "critiques musicaux" au chômage se font entendre, ça rend difficile le fait de livrer un classique "universel" qui mettrait tout le monde d'accord. Car les voix des fous qui critiquaient "Get Rich Or Die Tryin'" ou encore "The Chronic" à l'époque, personne ne les écoutait, alors que Twitter leur donne une portée immense aujourd'hui. D'un autre côté, peut-être que les artistes tournent un peu en rond aussi, et qu'on arrive à la fin de quelque chose. En tout cas, le débat est intéressant, comme souvent lorsque ça vient de J. Cole !

Même si, d'un autre côté, certains avis sur Twitter l'accusent justement d'avoir ce point de vue car personne, même parmi ses propres fans, ne considère "The Fall-Of" comme un classique, alors que "Let God Sort Em Out" des Clipse, lui, peut être considéré comme un classique universel (point de vue discutable là encore...).