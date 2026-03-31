ISK : "IDF", son remix de "Paname Hall Starz", est dispo !

ISK a redonné vie au concept créé par Sniper avec "Paname Hall Starz". Son morceau, "IDF", réunit la nouvelle génération des kickeurs d'Île de France, et c'est du lourd !

Parmi les morceaux les plus cultes de l'histoire du rap français, on peut sans problème citer "Paname Hall Starz" de Sniper. Un morceau avec un casting 5 étoiles qui a matrixé toute une génération, avec Salif, Zoxea, Tandem, Rim'K, Haroun, L'Skadrille, Sinik, Diam's, G-Kill, qui viennent tous brûler le micro pour représenter leur département. Même les artistes plus jeunes ont entendu parler de ce banger, d'ailleurs ISK a décidé de se resservir de l'idée pour faire son propre morceau, "IDF", avec des artistes de la nouvelle génération. C'est disponible, et franchement, c'est plutôt chaud !

Le rappeur du 77 avait annoncé que son morceau, en featuring avec ZZ ,Batbat, RDN, Python loco, Dexter hmc, AMTI et Skima, allait sortir incessamment sous peu et c'est désormais chose faite depuis vendredi soir. Un morceau légèrement plus court que la version originale, mais l'énergie du titre est palpable. Une énergie bien crapuleuse, bien gangsta, avec des punchlines qui tombent dans tous les sens, et le thème du trafic de drogue et des quartiers chauds qui reste très présent.

Evidemment, ces rappeurs de la nouvelle génération n'ont pas encore le même statut que celui des anciens qui ont participé à la première version de Sniper. Mais l'idée est excellente, et les couplets sont très bien exécutés, on valide fort ! Et vous ?