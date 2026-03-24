Meek Mill veut absolument J.Cole sur son album

Alors qu'il se prépare à sortir un nouvel album, encore en cours de création, Meek Mill veut absolument choper J. Cole pour poser sur son disque.

On aurait pu croire que sa position ambiguë pendant le clash entre Drake et Kendrick Lamar allait lui coûter sa fin de carrière. Car sortir un diss track contre K.Dot, pour ensuite s'excuser et sortir du clash, c'est le genre de move qui ne pardonne pas auprès de la fanbase rap. Mais J. Cole n'est pas un rappeur comme les autres, il a réussi à conserver son image de gars trop mature pour ces enfantillages, et vient de cartonner avec son album "The Fall-Off". Le gars est tellement en place qu'il est demandé de partout, notamment sur l'album de Meek Mill !

J. Cole a donc fait durer encore un peu plus longtemps son "prime" avec "The Fall-Off", qui était pourtant censé marquer la fin de sa carrière. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Car du côté de Meek Mill, on est aussi en train de préparer un come back avec un véritable album bien consistant, pas un énième EP ou une nouvelle mixtape. Et pour cet album, le rappeur de Philadelphie ne veut personne d'autre que... J. Cole, comme il l'a fait savoir sur Twitter :

J'ai besoin de J. Cole sur mon album. T'en dis quoi frérot, viens en studio !

Une invitation qui, on doit l'avouer, nous hype un peu, car on se rappelle comment Meek Mill transformation chaque son en banger au début des années 2010, et on aimerait bien voir ce que cette énergie donnerait si on la mélangeait avec celle de J. Cole. D'autant plus que Meek a montré de belles choses récemment, dans son "Head High Freestyle" notamment. Bref, on a hâte de voir ce qu'il nous prépare !