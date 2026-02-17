J. Cole part en tournée mondiale, une Accor Arena prévu en 2026 !

Après le succès de son album "The Fall-Off", J. Cole part en tournée mondiale et annonce notamment uen date à l'Accor Arena pour al fin de l'année 2026.

C'est l'homme du moment dans le rap US : J. Cole a fait sauter les compteurs avec son album "The Fall-Off", qui réalise pour le moment le meilleur démarrage de l'année dans le rap US avec ses 280 000 ventes en première semaine aux States. Il faut dire que l'album est vraiment bon, avec un bel équilibre et plusieurs styles d'instrus proposés, et des textes réfléchis, comme toujours avec le rappeur. Un succès sans appel, qui lui a ouvert les portes d'une tournée mondiale qui va passer par Paris, avec un concert prévu à l'Accor Arena pour la fin 2026 !

Une tournée mondiale assez conséquente pour un rappeur, puisqu'elle comportera 54 dates dans 15 pays différents, et qui vient d'être annoncée via le compte Instagram de l'artiste. Parmi ces 54 dates, il n'y en aura malheureusement qu'une seule en France, mais pas n'importe laquelle : le 5 novembre 2026, J. Cole viendra enflammer l'Accor Arena de Paris Bercy pour un concert qui s'annonce déjà mémorable.

Au vu du succès de l'album, on n'est d'ailleurs pas à l'abri de voir une réédition pointer bientôt le bout de son nez. Mais ce n'est pas sûr, car dès la sortie du projet, dans une de ses interviews promo, J. Cole a affirmé qu'il souhaitait dorénavant se concentrer sur la production musicale pour d'autres artistes. Ceci dit, on a hâte de voir les pépites que Cole va nous dénicher !