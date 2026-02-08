Cam'Ron explique pourquoi il attaque J.Cole pour 500 000 dollars !

Le rappeur n'a pas apprécié d'être ghosté par J.Cole

Cam'Ron a enfin décidé de sortir du silence. Le rappeur de Harlem a révélé les raisons précises qui l’ont poussé à poursuivre J. Cole en justice pour plus de 500 000 dollars, accusant le leader de Dreamville de ne pas avoir respecté sa parole.

Ce mardi 3 février, Cam’Ron a publié une vidéo explicative sur la page Instagram de son podcast Talk With Flee, dans laquelle il détaille l’origine de ce conflit inattendu avec l’un des rappeurs les plus respectés de sa génération.

Selon Cam'Ron, tout commence après sa participation remarquée au morceau « 95 South », extrait de l’album The Off-Season en 2021, puis sur « Ready ’24 », issu du projet Might Delete Later sorti en 2024. Pour Cam, ces collaborations devaient naturellement être suivies d’un retour d’ascenseur.

Il affirme qu’il attendait un couplet de J. Cole en guise de remerciement.

Cependant, lorsque Cam'Ron a contacté J. Cole pour lui proposer un featuring, la réponse aurait été un refus net. Malgré plusieurs tentatives, le rappeur new-yorkais n’aurait jamais obtenu gain de cause.

Face à cette situation, Cam a alors tenté une autre approche : une interview exclusive pour son podcast Talk With Flee. Là encore, selon ses dires, J. Cole aurait multiplié les reports, invoquant des retards liés à la sortie de son album.

Un autre élément majeur entre en jeu : le clash explosif entre Drake et Kendrick Lamar. Cam’Ron affirme que J. Cole souhaitait rester discret durant cette période tendue, notamment après s’être retiré publiquement du clash en avril 2024.

L’interview aurait finalement été reprogrammée pour février 2025, mais une nouvelle fois, J. Cole aurait repoussé l’échéance, prétextant qu’il travaillait toujours sur son nouvel album.

Pour Cam'Ron, c’en était trop.

Se disant lassé et estimant que sa bonne foi avait été ignorée, le rappeur affirme n’avoir eu d’autre choix que de saisir la justice pour non-respect de la parole donnée.

Dans sa plainte, Cam’Ron allègue également qu’il n’a jamais été rémunéré pour sa contribution sur « Ready ’24 ». Il demande ainsi à un juge de :

le reconnaître officiellement comme co-auteur du morceau

obliger J. Cole à lui verser une somme supérieure à 500 000 dollars

Une affaire qui pourrait bien secouer le rap US, tant par le montant réclamé que par l’image soigneusement maîtrisée de J. Cole, rarement impliqué dans ce type de controverse.