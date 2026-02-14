Le Motif dévoile les coulisses du rap et de l'industrie musicale : "on me menace de venir brûler le studio..."

Le Motif, frère de Shay et producteur bien connu dans le microcosme rap, a décidé de parler français et de dévoiler les dessous de l'industrie musicale en parlant d'argent.

Quand on écoute les rappeurs, tout le monde ou presque se vante d'être blindé et de brasser énormément de sous, mais comme vous vous en doutez, il y a énormément de menteurs dans l'industrie. De la même manière que tous ceux qui rappent la rue n'en viennent pas forcément, tous ceux qui rappent la richesse ne sont pas non plus toujours dedans. Et ça, ça commence à en énerver certains, notamment Le Motif, producteur bien connu dans le game et frère de Shay, qui a décidé de révéler comme fonctionne vraiment l'industrie du rap français.

Cela fait plusieurs années que Le Motif s'est mis un peu en retrait de l'industrie du rap, et quand on l'écoute lors de son interview pour Nico Colombien, on comprend pourquoi. Alors qu'il a essayé de s'impliquer au niveau de la SACEM pour avoir des contrats qui rémunèrent mieux les artistes (rappeurs et beatmakers), il aurait visiblement été victime de menaces de la part de grands pontes de l'industrie.

J'ai intégré la commission des variétés de la SACEM. Pour être à l'intérieur. J'ai fait écrire par les juristes de nouveaux contrats, avec la volonté que ça devienne le standard de l'industrie pour défendre les intérêts de tous les créateurs. J'présente le contrat, et on me menace de venir brûler le studio dans lequel je travaille.

Mais Le Motif ne s'est pas arrêté là. Le boug en a visiblement marre de toute cette hypocrisie dans l'industrie, et a décidé d'expliquer à ses followers comment ça fonctionne vraiment. Il dévoile notamment tout ce qui se passe au niveau des avances versées aux artistes par leurs labels, mais aussi la manière dont certains artistes se font escroqués en lisant mal leurs contrats, notamment la partie "assiette", qui est finalement la plus grosse part du gâteau et qui passe bien souvent sous le nez des artistes.

Enfin, la partie la plus intéressante, c'est quand il parle des réductions d'impôts touchées par les maisons de disques, raison pour laquelle les produisent des artistes en masse, même des moyens (ou des nuls), et multiplient les labels et les microstructures au sein de la maison de disque, pour multiplier les subventions. Au final, dans le rap, comme dans beaucoup d'autres milieux, ça joue les gros, voire même les grossistes, mais ça vit des subventions !