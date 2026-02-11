Ja Rule se fait dégager d'un avion après une embrouille avec Tony Yayo et Uncle Murda

Les vétérans de la scène rap new-yorkaise Ja Rule, Tony Yayo et Uncle Murda n'ont rien trouvé de mieux à faire que de s'embrouiller dans un avion, à leur grand âge...

Ceux qui pensent que la sagesse vient avec le nombre d'années, n'ont clairement jamais dû mettre un pied dans le rap game. Car si on adore nos anciennes légendes du rap, il faut aussi reconnaître qu'elles se comportent parfois comme des gamins ou des ado. En France, on peut citer Booba par exemple, toujours en train de chercher la bagarre sur Twitter à presque 50 ans. Et aux USA, Ja Rule, Tony Yayo et Uncle Murda viennent de s'afficher après une embrouille en avion hilarante, à la suite de laquelle Ja Rule s'est fait dégager du vol.

On croyait que nos 3 anciens étaient de véritables OG, respectables, mais il s'avère finalement qu'ils agissent comme les pires des gamins, même si on avoue que ça nous fait beaucoup rire. Cette embrouille a apparemment eu lieu à bord d'un avion qui devait voyager entre San Francisco et New-York. Selon TMZ, c'est Ja Rule qui a lancé les hostilités en criant des insultes à Tony Yayo et Uncle Murda, il aurait même jeté un oreiller à Yayo. Et à la suite de ces gestes, l'équipage s'est interposé, et a dégagé à la fois Ja Rule et Yayo du vol.

🤣 I popped on these punks by myself on a plane lmao pussy ass niggas I threw the pillow at yayo head cuz you soft… 😂🤣 knocked ya hat all off shit was hilarious… — Ja Rule (@jarule) February 10, 2026

Apparemment, les protestations de Tony Yayo comme quoi il n'aurait rien fait n'ont pas suffi à lui faire conserver sa place dans l'avion. Plusieurs vidéos circulent sur Internet et dans l'une d'entre elles, on voit clairement Ja Rule chauffer tout le monde en étant prêt à se battre. Dans d'autres, on voit Uncle Murda et Tony Yayo rigoler avec le fameux oreiller qui aurait été jeté par Ja, et enfin, dans une dernière vidéo, Uncle Murda affirme qu'il a pris la place de Ja Rule une fois que ce dernier a été dégagé du vol.

Bref, une histoire de gamins, qui n'implique que des mecs qui ont 50 ans, et qui parle d'une sorte de bataille d'oreiller dans un avion. Le rap US ne cessera jamais de nous divertir !