Alors que Niska est en train de nous cuisiner quelque chose de solide, il a annoncé qu'un nouveau feat avec Guy2Bezbar allait voir le jour.

Cela fait maintenant deux ans que les gens attendent de la nouveauté de la part de Niska. Car depuis la sortie de "GOAT", son album commun avec Ninho, le rappeur du 91 a un peu levé le pied en se faisant légèrement plus rare. Pourtant, les choses ont recommencé à bouger depuis quelques mois, après un teaser qui semblait annoncer un concert au Stade de France (toujours pas confirmé), et la sortie de single comme "Adriano". Et visiblement, l'artiste nous prépare encore autre chose, cette fois en collaboration avec Guy2Bezbar.

Plus qu'un Stade de France, les fans attendent surtout un nouvel album solo de Niska, lui dont le dernier véritable album solo remonte à 2021 avec "Le Monde est méchant". Et ça pourrait désormais arriver plus vite qu'on ne le pense avec cette annonce qui a été faite hier soir par le rappeur via son compte Snapchat. Alors qu'il célébrait son single de platine pour "De Bon Matin", en feat avec Guy2Bezbar, il a écrit :

Guy2Bezbar merci pour tout boss, dis leur que le prochain il est...

Il y a donc un nouveau featuring Niska x Guy2Bezbar qui a déjà été enregistré, et qui pourrait donc sortir prochainement. On espère qu'il s'agira d'un single pour l'éventuel futur album solo de Niska, qu'on attend de pied ferme. Et on espère que sur ce disque, il y aura un petit morceau avec Madrane comme à l'ancienne !