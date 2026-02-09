Booba : son show avant le match PSG-OM n'a pas fait l'unanimité

Alors que Booba était programmé pour faire le show avant le Classico PSG-OM ce dimanche, les fans se sont montrés partagés dans leurs retours sur les réseaux sociaux.

C'était clairement un des gros évènements musicaux du weekend : les américains ont eu droit au concert de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl, mais nous, en France, on avait droit à un concert de Booba avant PSG-OM, le match le plus attendu de l'année en Ligue 1. Un show assez symbolique, car Kopp a longtemps rappé son attachement à la ville de Paris et également au PSG qu'il suit de près. Mais le concert a-t-il été à la hauteur de l'évènement ? Là-dessus, les fans sont partagés.

Ce n'est pas la première fois qu'un rappeur français se produisait au Parc des Princes, qui a accueillir, récemment, de plus en plus de shows d'artistes. Booba a fait le boulot, en jouant des titres qui parlaient à tout le monde, avec notamment "92i Veyron" pour son entrée, et évidemment, la "nouvelle" version de "Dolce Camara" avec un "qui savent accueillir comme l'OM" de circonstance. Il a même joué "DKR", qui reste un de ses plus grands tubes.

Entrée du Duc de Boulogne pour le show d'avant-match devant les Ultras d'Auteuil. Le rappeur @booba est bien présent pour l'interlude musical avant PSG OM. 🔥🏴‍☠️



Des choix de morceaux qui ont été remis en question par une partie des fans sur les réseaux sociaux. En effet, certains se sont plaints d'un autotune trop présent et pas très bien réglé, qui aurait rendu certains passages "inaudibles". Ici, ça ne nous a pas choqués, par contre c'est vrai qu'on aurait préféré le voir rapper "Jour de Paye" à base de "Dangereux banlieusard, ici c'est Paris, Fuck l'OM" qui aurait été particulièrement adapté.

Booba a voulu offrir un show "grand public" et c'est sa décision, mais il a peut-être perdu un peu de ce qui fait son aura : ses bangers 100% rap très énervés, qui sont particulièrement adaptés à faire des shows avant les matchs, pour motiver les joueurs afin d'aller à la guerre.