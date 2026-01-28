La discographie de Juice WLRD n'a clairement pas encore fini de révéler tous ses secrets : 25 nouveaux morceaux viennent d'atterrir sur Internet.

Il y a un peu plus de six ans, Juice Wrld décédait dans des circonstances assez tragiques : il est mort d'une overdose après avoir ingurgité de nombreuses pilules de drogue d'un seul coup, de peur de se faire arrêter par la police qui l'attendait à la sortie de l'avion, à l'aéroport de Chicago. Depuis, le rap US pleure celui qui était clairement un des artisans du renouveau de la scène américaine. De nombreux projets/morceaux posthumes ont vu le jour officiellement, mais aujourd'hui, plus de 25 morceaux du rappeur ont fuité sur le web.

Vous êtes peut-être au courant si vous êtes connectés sur les forums Reddit, ou sur les bons comptes Twitter, car la fuite date apparemment du 25 janvier, il y a 3 jours. Plusieurs morceaux de Juice Wrld ont donc atterri sur Internet, et vous pouvez les trouver assez facilement en tapant le nom de chaque titre dans Google par exemple. Selon les sources, entre 25 et 30 morceaux du rappeurs auraient fuité, même si certains, comme "Lost My Mind", étaient déjà connus du public sous une autre forme.

Tout ça, dans un contexte où ses ayants-droit travaillent actuellement sur la réédition du projet posthume "Pary Never Ends" qui devrait sortir en 2026. Un coup dur pour certains fans qui ont décidé de respecter l'artiste, car Lil Bibby, un des dirigeants du label qui gère encore aujourd'hui le catalogue de Juice WRLD, avait menacé les fans de ne pas sortir la réédition si les fuites étaient trop nombreuses. Et clairement, il s'agit de la pire fuite de morceaux de toute la carrière de Juice Wrld...