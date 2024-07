XXXTentacion et Juice Wrld : 2 titres posthumes vont voir le jour

Une nouvelle collaboration posthume entre XXXTENTACION et Juice WRLD se profile à l'horizon !

Deux morceaux inédits mettant en vedette les regrettés rappeurs seraient en préparation, selon des annonces récentes sur les réseaux sociaux. Lil Bibby, directeur de Grade A Productions (le label de Juice WRLD), a partagé sur Instagram une capture d'écran d'une conversation de groupe intitulée "Juice wrld xxx", laissant présager ce feat tant attendu.

Le compte officiel d'XXXTENTACION a également relayé cette image, renforçant la crédibilité de l'information. DJ Scheme, proche collaborateur des deux artistes, a confirmé sur X que "2 chansons vont sortir".

Confirmed 2 Song Are Coming Out 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Cette annonce marque la confirmation de rumeurs qui circulaient depuis le décès tragique des deux rappeurs. XXXTENTACION est décédé en 2018 et Juice WRLD en 2019. Les deux artistes ont déjà fait l'objet de plusieurs sorties posthumes, avec notamment deux albums complets de Juice WRLD en 2020 et 2021, ainsi que deux projets d'XXXTENTACION en 2018 et 2019.

Ces morceaux inédits promettent de raviver l'héritage musical de deux figures emblématiques du rap contemporain.