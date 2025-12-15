MC Solaar : pourquoi "Prose Combat" et "Paradisiaque" ont disparu ?

Deux albums cultes de MC Solaar ne sont plus trouvables nulle part, à cause d'un contentieux entre la maison de disque et un photographe.

Parmi les artistes qui ont marqué durablement l'histoire du rap français, MC Solaar arrive en haut de la liste. Peut-être pas à la première place, mais il fait clairement partie des rappeurs qui ont permis à cette musique de changer de dimension, grâce à la qualité de sa plume, la douceur dans sa voix, sa polyvalence dans les thèmes abordés, ce qui nous donne des albums d'une grande qualité. Mais justement, en parlant des albums de Claude MC, une mauvaise nouvelle est tombée : impossible de mettre la main sur "Paradisiaque" et "Prose Combat".

En effet, si les deux albums sont toujours disponibles en version digitale, via les plateformes de streaming notamment, toutes les versions physiques ont été retirées des bacs, suite à une décision de justice prise par le tribunal de Paris. La maison de disques Universal Music France a été condamnée pour contrefaçon, et forcée de retirer ces deux albums des bacs. En cause, un litige avec le photographe qui a officié pour travailler sur les deux pochettes de CD, Philippe Bordas.

En fait, selon le contrat signé par le photographe avec le label à l'époque, qui cédait ses droit sur les images, l'utilisation de ses photographies était limitée dans le temps (jusqu'en 2022). Mais Universal Music France a décidé de rééditer les albums de MC Solaar en 2021, en ne proposant que tardivement 40 000 euros à Philippe Bordas, qui n'a finalement pas signé cet accord, ce qui fait que les albums ont été commercialisés sans autorisation.

Du coup, la décision du tribunal est tombée : les albums doivent être retirés des bacs. Et les photos doivent aussi être retirées des plateformes de streaming. On espère que ça sera réglé rapidement !