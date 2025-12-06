Nos DJs vont être mis à l'honneur à l'antenne de Générations tous les weekends, ainsi que les classiques du rap français et US, on vous explique tout !

Vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de changements à l'antenne ces derniers mois sur Générations. La radio fait peau neuve, on a eu l'arrivée de plein d'animateurs, mais aussi des départs, bref, tout ça pour vous dire qu'on vous prépare plein de concepts avec la nouvelle équipe, et ça commence dès ce weekend ! C'est avec plaisir qu'on vous proposera deux nouvelles émissions, le samedi et le dimanche : Générations DJ, et Générations Classic, avec de grands monsieur du rap français qui vont prendre le pouvoir sur l'antenne !

Générations DJ : les DJs à l'honneur

On commence par ce tout premier nouveau rendez-vous, nommé "Générations DJs", qui démarre ce samedi 6 décembre à partir de 20h. Un évènement qui sera dans un premier temps hosté par Dirty Swift, notre DJ résident, jusqu'à 22h30, et ensuite, il laissera la place à 6 autres DJs, qui viendront tous proposés leurs mixs qui dureront environ 20 minutes chacun.

Et au niveau du casting, on aura du lourd, avec des gens qui ont carrément construit le rap français : DJ Abdel, DJ Goldfingers, DJ Noise, DJ Kawest, DJ Leska, et enfin, DJ Alak Jackson, qui travaille avec Aya Nakamura. Que du beau monde, qui va venir vous ambiancer, on a hâte que ça commence. Rendez-vous samedi à 20h pour une grosse session DJ !

Générations Classic, pour Monsieur Driver

On ne le présente plus : Driver est une véritable encyclopédie du rap français, et aussi du rap américain, lui qui a quasiment tout vécu dans le game, que ce soit chez nous ou aux States. Il était donc la personne parfaite pour animer notre émission "Générations classic", un format 100% musical qui sera dédié aux morceaux classiques du rap, pour nos bougs nostalgiques, et aussi pour les jeunes curieux qui veulent renforcer leur culture rap.

Rendez-vous chaque dimanche, de 20h à minuit, pour (re)découvrir les plus grands classiques qui ont construit notre musique !