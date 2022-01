Driver : sa douce voix te guide sur les routes

Bonne ambiance garantie au volant en rentrant du boulot !

Le rappeur et journaliste Driver, qui a longtemps été notre collaborateur, est connu pour son humour, son immense sourire et sa façon décontractée d'aborder les choses et la vie en général... Il le prouve une fois de plus en acceptant d'être la voix sur Waze sur l'application GPS.

En effet, l'artiste originaire de Sarcelles te propose ses services histoire de rentrer dans une ambiance cool du travail par exemple... Même en tant que "guide" sur les routes, le rappeur ne perd pas une miette de son humour et le ton est tout de suite donné :

"Quoi ?! On ne va pas à L.A ?!! Bon… c’est pas grave, roulons quand même." Ou encore : "Ta caisse me plait, confortable comme une Cadillac, on y va !"

Je peux être la voix qui te guide sur ton GPS sur Waze. Télécharge la gratuitement sur https://t.co/0yKvviCSxN . Tu rouleras avec Driver pour de vrai ????. C'est clean ! pic.twitter.com/hjiZAsXRs2 — Frederic Driver (@drivermc) January 6, 2022

Côté musique, l'artiste se fait un peu plus rare... Son dernier projet date de 2017, avec son EP "Maintenant j'suis chaud". On a pu le retrouver en 2019 aux côtés de Diddi Trix sur le morceau " J'train et j'm'enfume" qui est extrait de l'EP "Cartel de Bondy".

Il a tout de même bien continué sur la voie journalistique puisqu'il publie régulièrement des épisodes sur son podcast " Roule avec Driver " qui analyse tout l'univers du hip-hop en parlant de tous les acteurs du mouvement.

Dès maintenant, si son humour te manque, tu peux le retrouver donc en mode GPS sur Wase... Bonne humeur garantie !