Eminem a fait une surprise à tout le monde avec son show à la mi-temps d'un match de NFL à Detroit, en live, en compagnie de Jack White.

Eminem a 53 ans, ce le place parmi les plus vieux rappeurs US en activité, mais il réussit quand même à souvent s'inviter dans l'actualité. C'est bien normal : en tant qu'un des plus gros vendeurs de disques de l'histoire du rap, son aura est énorme, partout dans le monde, et à chaque apparition il crée l'évènement. C'est encore le cas cette semaine, avec le Slim Shady qui fait une surprise à tout le monde à la mi-temps d'un match de NFL, à Detroit, pendant laquelle il est apparu sur scène aux côtés de Jack White pour un show survolté.

Detroit, c'est clairement le royaume d'Eminem, il est le meilleur représentant rap de sa ville et c'est donc avec plaisir que les spectateurs du match entre les Lions et les Packers ont vu surgir le rappeur à la mi-temps du match. Un show qui était initialement assuré par Jack White, lui aussi de Detroit, guitariste et chanteur des White Stripes. Ensemble, ils ont interprété plusieurs morceaux, notamment "Till I Colapse", mais aussi "Seven Nation Army", clairement le titre le plus connu des White Stripes.

Petit bonus pour les fans d'Eminem, et de performances live avec des gros coups de guitares électriques : les titres interprétés en live ont été mis en ligne sur les plateformes. On a donc droit à 3 morceaux live d'Eminem, disponibles sur Deezer ou Spotify notamment, pour Thanksgiving. Les artistes américains sont quand même sacrément doués pour les cadeaux en cette période de l'année !

Rémi Nanni