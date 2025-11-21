La collaboration inattendu entre Eminem et l'Agent 47 de Hitman est inattendue, mais logique !

Les vraies légendes du rap US ne disparaissent jamais vraiment, à l'image d'Eminem. Le rappeur a beau ne plus autant soulever les foules que dans les années 90/2000, il reste un monstre de l'industrie. En 2024, il effectuait d'ailleurs un come-back réussi avec son album "The Death Of Slim Shady", dans lequel il faisait disparaître son alter ego Slim Shady, devenu trop remuant et trop insolent pour la période un peu trop "fragile" qu'on traverse en ce moment. Aujourd'hui, il va encore plus loin, en apparaissant dans le jeu vidéo "Hitman World Of Assassination", en demendant à l'agent 47 de liquider Slim Shady.

C'est une collaboration inattendue, mais finalement parfaitement logique pour Eminem, qui continue de travailler son image de manière très intelligente et pertinente, toujours en rapport avec l'univers artistique présent dans ses disques. Dans la prochaine mise à jour de "Hitman : world of assassination", prévue pour le 1er décembre prochain, une nouvelle mission va débarquer dans le jeu, pendant laquelle vous devrez descendre Slim Shady, le fameux alter ego incontrôlable d'Eminem. Dans un communiqué sorti par le rappeur lui-même, on peut lire la chose suivante :

J'ai beau essayer d'en finir avec Slim, il revient toujours. Alors cette fois, je fais appel à un professionnel pour régler le problème une bonne fois pour toutes. On vous réserve des surprises… c'est un combat d'anthologie qui s'annonce.

Une collaboration assez intelligente, bien dans la veine du dernier album d'Eminem, littéralement nommé "The Death of Slim Shady". On peut dire que c'est quand même un peu plus intelligent et un peu plus fin que de juste mettre des skins Snoop Dogg ou Nicki Minaj dans les jeux "Call of Duty".