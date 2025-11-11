Casey prend position sur le conflit israélo-palestinien avec "Enfant de Gaza"

Personne d'autre que Casey ne pouvait écrire aussi justement sur ce sujet si compliqué.

Le conflit israélo-palestinien ne semble pas vouloir s'apaiser, alors qu'un "cessez-le-feu" avait soi-disant était mis en place, grâce à "l'aide" de Donal Trump. Finalement, les bombes continuent de tomber, souvent du même côté, et la pression militaire israélienne sur la bande de Gaza se fait toujours aussi forte. Certains artistes commencent enfin à prendre position un peu plus sérieusement qu'avec des hashtags sur les réseaux, et parmi eux, on peut compter Casey, qui vient de sortir le morceau "Enfant de Gaza".

Casey est clairement l'une des plumes les plus douées de l'histoire du rap français, même si son côté très cash, son engagement et son refus de participer au star system, font que son succès est longtemps resté cloisonné dans une petite partie du public rap. Elle n'a pourtant rien à envier, niveau écriture, à d'autres monstres du rap game, comme Kery James par exemple, lui qui a aussi fait un morceau sur le même sujet il y a peu de temps.

En compagnie d'Harry la Hache, Casey vient donc de dévoiler un morceau coup de poing nommé "Enfant de Gaza", dans lequel les deux artistes disent les termes : génocide sous les yeux complices de la communauté internationale, accusations d'antisémitise qui sont dégainées pour faire taire toutes les critiques concernant la politique militaire d'Israël, la rappeuse et son pote mettent les pieds dans le plat. Casey en profite aussi pour mettre le doigt sur les horreurs subies par le peuple palestinien depuis bien longtemps maintenant, horreurs invisibilisées par al plupart des médias mainstream.

Bref, du Casey 100% pur jus, sur une grosse prod drill/trap avec un flow plutôt actuel, ça fait plaisir !