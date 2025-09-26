PLK annonce une deuxième date au Stade de France et une surprise au Parc des Princes !

Polak va faire le tour des stades parisiens !

On ne peut qu’applaudir, il faut dire les termes. Alors que PLK a choqué tout le monde en annonçant une date de concert au Stade de France le 5 septembre prochain, beaucoup ont douté de sa capacité à remplir 80 000 places. Et bien disons que, de un, il l’a remplie, et en plus, il a fait tout ça en… 1 heure 30 !

L’artiste du 92 et du Panama Bende a décidé de répondre aux haters de la plus belle des manières en annonçant une deuxième date au Stade de France. Pour vous dire à quel point c’est un accomplissement, seuls Ninho et Jul ont réussi à faire deux dates à Saint-Denis. C’est dire à quel point la fan base de Polak est immense. Et nul doute qu’il va pouvoir remplir cette seconde date tout aussi rapidement !

Mais ce n’est pas tout. On vient également d’apprendre qu’il va pouvoir performer sur un autre stade parisien d’ici peu. En effet, suite à l’élection de Ousmane Dembélé en tant que Ballon d’Or 2025, une cérémonie spéciale sera mise en place au Parc des Princes lors du match PSG - Auxerre, ce samedi 27 septembre à 21h.

Et devinez qui va assurer le show d’après-match ?

Eh oui, c’est PLK qui a été choisi pour célébrer la plus belle distinction individuelle pour un footballeur.

Paris est mise à l'honneur et c'est PLK qui fait briller la ville.