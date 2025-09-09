Drake relance le clash avec Kendrick Lamar sur "Dog house"

Un nouveau morceau de Drake vient de sortir, et il prend des allures de diss track envers Kendrick Lamar, mais aussi Kanye West.

La rentrée était plutôt calme dans le rap US, et même si on sait que Drake nous prépare quelque chose de sérieux avec son prochain album "Iceman", on n'avait finalement pas eu trop d'actu sur le sujet. Mais voilà que le rappeur canadien décide d'animer un peu cette rentrée avec la sortie d'un tout nouveau morceau, "Dog House", extrait de son album à venir. Un morceau dans lequel l'artiste balance quelques piques à d'autres rappeurs du game, et notamment Kendrick Lamar, évidemment, mais aussi Kanye West.

Le titre s'appelle donc "Dog house", et il s'agit d'un featuring entre Drizzy, Yeat, et la chanteuse Julia Wolf, présente sur l'intro du morceau. Pour Yeat, ceux qui suivent le game le connaissent, notamment via son ancien feat avec Drake, "IDGAF" sorti en 2023. Les hostilités sont ouvertes dès le début du morceau, par la star canadienne, qui semble faire référence à la relation tumultueuse entre Kanye West et Kim Kardashian :

Shout out to her ex, he a crash out, Took too many pills, he a crash out, She in Hidden Hills in a glass house.

On peut traduire ça par "force son son ex, le gars est une galère. Il a pris trop de médocs, c'est un naufrage", et forcément, ça colle plutôt bien à la fin de la relation entre Ye et Kim K. Mais ce n'est pas tout : un peu plus tard dans le morceau, Yeat balance des "subli" à Kendrick Lamar, et on se doute que tout ça a été téléguidé par Drake lui-même. "Fuck a money treet, i'm a cash cow, if i ain't give a fuck then, i don't give a fuck now", peut-on entendre rapper Yeat, avec une référence directe à un des plus grands classiques de Kendrick Lamar, "Money Tree".

Un gentil tacle, donc, mais un tacle quand même, et on imagine qu'on en retrouvera un peu partout dans son album à venir, "Iceman", qui devrait sortir fin octobre.