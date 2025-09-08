Kendrick Lamar et Doechii seuls artistes rap récompensés aux MTV Video Music Awards 2025

Les MTV VMA 2025 ont eu lieu ce weekend et cette fois, le rap US n'y est pas très bien représenté.

On a répété toute l'année que le rap US avait été un peu faiblard en 2025, et visiblement, on n'est pas les seuls à le penser. Les MTV Video Music Awards, qui récompensent les meilleurs clips de l'année précédente, ont eu lieu ce weekend, le 7 septembre, à l'UBS Arena à Elmont, petite ville située juste à côté de New-York. Alors que le rap avait pris l'habitude de faire main basse sur de nombreuses récompenses pendant cette cérémonie, cette année seuls Kendrick Lamar et Doechii auront été récompensés d'un Video Music Awards.

Trois. C'est le (petit) nombre de récompenses gagnées par nos artistes issus du rap US pendant les MTV VMA 2025. C'est Doechii qui remporte l'Award du meilleur clip Hip Hop avec le clip de "Anxiety", évidemment, qui a été un carton absolu sur Youtube. De plus, le morceau a lui aussi très très bien marché. D'ailleurs, ça lui a également rapporté un deuxième Award, celui de la meilleure chorégraphie, qui lui a cette fois été décerné non pas par les votes du public mais par les professionnels de l'industrie.

Kendrick Lamar apparaît cette fois un peu comme un des "grands perdants" de la soirée. Nominé dans dix catégories différentes, il ne repartira de la cérémonie qu'avec un seul Award, celui de la meilleure cinématographie pour le clip de "Not Like Us", évidemment. La grande gagnante de la soirée était Lady Gaga, qui a été nominée à 12 reprises et est repartie avec 4 récompenses.

On souligne également la victoire de Mariah Carey dans la catégorie "Meilleur clip R&B" pour le clip de "Type Dangerous". On espère que nos rappeurs US se montreront un peu plus créatifs dans les mois qui viennent !