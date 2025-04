Doechii cartonne avec le clip de "Anxiety"

Sorti depuis seulement 3 jours, le clip empile déjà les millions de vues.

On parle peut-être là d'un des clips les plus attendus de l'année ! Car Doechii vient de s'imposer, depuis deux ans, comme une figure incontournable du rap féminin aux USA, surpassant en terme de visibilité toutes les autres. Présente dans le game depuis des années, sa carrière a littéralement décollé ces derniers mois, elle qui a même décroché un Grammy du meilleur album rap avec son projet "Alligator Bites Never Heal". Cette semaine, elle refait parler d'elle avec un de ses morceaux devenu viral depuis plusieurs semaines : "Anxiety", qu'elle vient de clipper. Un clip avec de gros moyens, ça se voit à la qualité de la production, qui vient parfaitement appuyer le thème principal du morceau, à savoir les angoisses de la chanteuses, jeune femme noire, jolie, dans une industrie remplie de prédateurs et dans un monde qui ne fait pas de cadeaux. Le tout, avec une belle maîtrise du chant et du rap, bref, on comprend mieux pourquoi le clip a déjà plusieurs millions de vues sur Youtube !