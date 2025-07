Kendrick Lamar : "GNX" rentre dans l'histoire en battant un incroyable record

L'album de Kendrick est celui qui est resté le plus longtemps numéro 1 du Top Rap Albums Chart du Billboard.

On n'a clairement pas fini d'entendre parler de Kendrick Lamar, et c'est tant mieux. On aurait préféré le voir couronné roi du rap US uniquement grâce à la qualité de sa musique, lui qui a pondu des classiques incroyables comme "Money trees", mais c'est finalement en allant couper la tête de Drake (façon de parler) qu'il est devenu le nouveau boss de l'industrie, avec "Not Like Us". L'album qui a suivi ce clash, "GNX", continue de battre tous les records du game, et cette semaine, il rentre clairement dans l'histoire.

Car "GNX" vient de battre un nouveau record qui, cette fois, vaut le coup d'être mentionné : c'est l'album qui est resté le plus longtemps à la première place du Billboard's Top Rap Albums, qui classe les albums de rap qui se sont le mieux vendus sur le territoire américain. Le projet de Kendrick Lamar est resté numéro 1 pendant 22 semaines, ce qui bat le précédent record établi par l'album posthume de Pop Smoke, "Shoot For The Stars Aim For The Moon", qui était resté numéro 1 pendant 21 semaines.

Kendrick Lamar’s ‘GNX’ becomes the longest-running #1 album in history on Billboard’s Top Rap Albums chart. (22 weeks)



— Surpassing ‘Shoot For The Stars Aim For The Moon’ (21 weeks) pic.twitter.com/Wgo5OEAvPp — Kendrick Lamar Updates (@KendrickChart) June 29, 2025

Ce n'est pas le seul record impressionnant détenu par Kendrick. En effet, lui et SZA, avec leur tournée commune toujours en cours, ont également fait la tournée commune la plus rentable de tous les temps dans le rap, avec plus de 256 millions de bénéfices. C'est désormais clairement indiscutable, même dans les chiffres : Kendrick Lamar est le nouveau roi du rap US. On se demande bien qui va pouvoir le détrôner !