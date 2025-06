JRK19 lâche un gros freestyle en direct de sa cellule de prison

Le rappeur est actuellement derrière les barreaux, mais ça ne l'empêche pas de continuer à découper.

Le 19ème arrondissement semble être en train de prendre possession du rap français ! Entre Nono La Grinta, La Mano 1.9, JRK19 et bien d'autres encore, on dirait bien qu'il se passe quelque chose de bouillant dans le 19ème. Par contre, ils viennent de perdre un de leurs représentants, au moins temporairement : JRK19 est en effet actuellement en prison. Mais ça ne l'empêche visiblement pas de continuer son activité de rappeur : il vient même de lâcher un gros freestyle depuis sa cellule.

L'information est tombée il y a environ deux jours, et c'est son équipe qui a publié un communiqué sur les réseaux sociaux : JRK19 est en ce moment incarcéré à la prison de la Santé. Une incarcération qui ne devrait pas durer longtemps d'après le communiqué de son équipe, juste le temps d'éclaircir la situation selon eux. Sauf que le rappeur a visiblement un projet à terminer, et que ça le gêne donc au pire moment.

Mais il ne s'avoue pas vaincu pour autant, et compte bien continuer son métier de rappeur. Sur le compte Instagram officiel de JRK19, une vidéo a été postée dans laquelle on voit un de ses potes tenir un téléphone. A l'autre bout du fil, le rappeur découpe comme jamais sur une grosse prod drill assez rapide (peut-être de la jersey ?). On salue la détermination, en espérant quand même qu'il sorte bientôt !