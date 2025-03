Jazzy Bazz dévoile la cover de "Nirvana"

L'album sort le 28 mars !

C'est bientôt le grand jour pour Jazzy Bazz ! Alors que cela fait trois ans que le rappeur n'avait pas sorti d'album, il a su faire monter la pression avec un jeu de communication bien pensé. Il avait donné rendez-vous à ses fans sur WhatsApp pour une information mystérieuse, et après plusieurs semaines d'attente, l'annonce est tombée : un nouvel album verra le jour dès demain, ce vendredi 28 mars. Son titre ? "Nirvana".

Mais Jazzy Bazz ne sera pas seul sur le ring. Il devra faire face à une concurrence féroce, avec la sortie de l'album de Vald, intitulé "Pandemonium", ainsi que le projet d'Oboy, "Olyboy", qui arrivera le même jour.

Alors que le projet était teasé depuis plusieurs semaines, celui qui s'est fait connaître grâce aux Rap Contenders vient de lever le voile sur la cover officielle de son album. Sur son compte Instagram, il a dévoilé une pochette où on le voit de profil, avec une lumière émergeant de l'obscurité en arrière-plan. Une esthétique travaillée qui annonce une ambiance introspective et sombre.

Et pour combler ses fans, Jazzy Bazz a pensé à tout ! En plus de la version digitale et physique, il proposera une édition vinyle, un must-have pour les collectionneurs et les amateurs de sonorités analogiques. De plus, il sera en concert au Zénith de Paris le 27 novembre 2025, une date à marquer d'une pierre blanche.

Alors, vous avez hâte de découvrir "Nirvana" ? Nous, on sera au rendez-vous dès demain pour l'écouter en boucle !