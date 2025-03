Lacrim part en balade avec Loris Giuliano est c'est tout juste exceptionnel !

On est déjà sur l'une des vidéos de l'année !

Alors ce crossover, on ne l'avait vraiment pas vu venir. En début d'année, Lacrim a fait son retour dans le rap avec son nouvel album "Ripro", qui a connu un très bon succès en première semaine. Celui qui a obtenu un single de Diamant avec "No Lo Sé" a également sorti un nouveau clip avec Oli dans "On s'est trompé de rêve".

Et c'est donc tout naturellement qu'on le retrouve sur la chaîne YouTube "Station Service" avec le youtubeur Loris Giuliano pour une vidéo balade de 40 minutes remplie d'activités, de moments très drôles et surtout de belles surprises.

Tout d'abord, on assiste à un prank mémorable orchestré par Guy 2 Bezbar, qui s'est déguisé en cadreur de Loris Giuliano. Une séquence qui a bien fait rire Lacrim et les internautes. Ensuite, on découvre un passage exceptionnel où Lacrim tente de jouer les barbiers... et c'est un véritable échec !

Mais au-delà de ces moments hilarants, la discussion a aussi tourné autour du rap. Lacrim a confié qu'il avait changé sa façon d'écrire et de poser en studio, offrant ainsi un aperçu intéressant de son évolution artistique. Enfin, pour conclure cette vidéo en beauté, Loris Giuliano lui a réservé une ultime surprise : un clip à tourner en toute fin de vidéo. Une séquence encore une fois hilarante et inattendue.

Sans aucun doute, cette vidéo est l'événement rap de l'année à ne pas manquer !