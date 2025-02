Jul devient le premier artiste français à atteindre les 200 singles d'or

Jour après jour, il mérite de plus en plus son surnom de "l'OVNI".

Difficile de passer à côté du phénomène Jul, si vous avez suivi le rap français ces dix dernières années. Le rappeur est absolument partout, depuis son explosion avec "Dans ma paranoïa" puis "My World", et il a littéralement changé le rap game français. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'OVNI est un sacré rappeur, car oui, il sait rapper, allez vérifier dans les 1000 titres de sa discographie, quand il kicke, il ne fait pas semblant. Et il le fait toujours avec sincérité, sa marque de fabrique, qui fait qu'aujourd'hui, il devient le premier rappeur à atteindre les 200 singles d'or.

Car la sincérité, ce côté à cœur ouvert, c'est ce qui a fait le succès de la plupart des rappeurs en 2015, comme PNL par exemple, ou encore Vald. Jul a toujours gardé ça dans ses musiques, qu'il chante ou qu'il rappe, et le résultat est là : 200 singles d'or, alors que Ninho, lui, numéro 2 dans le classement, n'est qu'à "seulement" 185 (même si ça reste incroyable). C'est son titre "Je suis resté le même", présent sur l'album "Je ne me vois pas briller" sorti en 2017, qui est son 200ème single certifié or.

La preuve que ses projets vieillissent assez bien dans le temps, en tout cas pour sa fanbase. Et surtout, ça prouve que ses fans restent toujours autant mobilisés, comme si la team Jul était remplie de "militants" qui voulaient imposer leur rappeur en chef du rap game. Pas sûr qu'on puisse trouver un seul rappeur en France autant porté par sa ville que Jul à Marseille. Heureusement, l'OVNI reste toujours aussi humble, même s'il a déjà annoncé son envie de vouloir encore tou casser en 2025. On a hâte de voir ça !