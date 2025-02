Oboy lâche des exlus sur son nouvel album !

Avec un extrait et un feat mystère !

2025 sonne le grand retour d'Oboy ! Quatre ans après son dernier album "No Crari", qui a connu un énorme succès, et après une succession de singles, le rappeur de 28 ans vient d'annoncer un nouveau projet pour cette année. Et il ne compte pas faire les choses à moitié !

En effet, récemment, il a officialisé l’arrivée de son album avec un double clip intitulé "Shadowban". Une manière percutante de marquer son retour et d’annoncer la couleur. Mais ce n’est pas tout !

Ce week-end, Oboy a lâché deux grosses annonces qui ont enflammé les réseaux. Tout d’abord, il a partagé un extrait exclusif de son feat avec Josman, et d’après ce qu’on a entendu, cela s’annonce comme l’un des sons de l’année ! Un morceau qui pourrait bien marquer 2025 !

Et pour couronner le tout, le rappeur a publié une photo mystérieuse sur ses réseaux sociaux. Sur cette image, on le voit aux côtés d’un rappeur inconnu, caché par un masque. Cependant, un détail n’a pas échappé aux fans : on distingue clairement des locks, ce qui a immédiatement lancé les spéculations.

Alors, de qui s’agit-il ? Les théories vont bon train, et plusieurs noms reviennent souvent : SLKRACK ou Kalash. Le mystère reste entier, mais une chose est sûre, Oboy prépare quelque chose de gros ! On en saura certainement plus dans les prochaines semaines.