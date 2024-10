Un premier single signe de teaser pour un prochain projet ?

Oboy est de retour avec un nouveau single ! Et bonne nouvelle on a le clip également ! Le morceau "Un peu", met en scène le rappeur en vacance bien accompagné, et se balade sur les routes autour de la mer en prime, une petite escapade en jet-ski. Une mise en scène qui nous fait déjà regretter l'été et le soleil. Leclip qui se mélange bien avec le flow non-chalant de l'artiste. Tout comme on aime et c'est validé !

Découvrez le clip sur YouTube :