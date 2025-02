Oboy de retour avec un double clip pour "Shadowban"

En attendant l'arrivée de "Olyboy", Oboy maintient la pression.

Oboy continue de maintenir la pression avant la sortie de son prochain projet, "Olyboy", dont on ne sait pas grand chose pour le moment. Mais on imagine que l'album ne devrait pas tarder, car clairement, le rappeur s'active comme jamais en ce moment, et il a même décidé de sortir un double clip dimanche soir. Place donc à "Shadowban 1 & 2", des morceaux qui ne seront peut-être pas sur l'album, mais qui sont tout de même très quali au niveau de la production, avec des instrus assez folles. Des morceaux dans lesquels on se ballade entre egotrip et histoires d'amour, comme souvent dernièrement avec le rappeur, mais le thème fonctionne toujours aussi bien.