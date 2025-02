Booba, Vald, SCH, Laylow,... : le festival Hypnotize débarque à Lyon et Bordeaux !

Une programmation de zinzin, un nom qui rend hommage à Notorious BIG : le festival Hypnotize a tout pour nous plaire !

Alors que les gros événements rap étaient bien souvent réservés à Paris et Marseille pendant de nombreuses années, ces derniers temps, on observe une vraie ouverture, avec de gros événements qui attirent des noms très prestigieux dans plein d'autres villes de France. On pense évidemment au Golden Coast Festival de Dijon, au Rose Festival à Toulouse, ou encore au Demi Festival, à Sète. Désormais, il faudra ajouter à la liste le tout nouveau venu, Hynpotize Festival, qui se déroulera cette année à Lyon et Bordeaux ! Avec une liste d'invités exceptionnelle.

La nouvelle était jalousement gardée jusqu'à aujourd'hui, mais désormais, c'est officiel : l'Hypnotize Festival se déroulera le 13 et 14 juin 2025 au Grand Parc Miribel Jonage, juste à côté de Lyon, et le 5 et 6 septembre au Parc des Expositions de Bordeaux ! Une excellente nouvelle pour les fans de rap qui vivent en province, et on sait qu'ils sont très nombreux. Un événement qui a pour ambition de "proposer un festival considéré comme une expérience autour de la culture rap et hip-hop", comme l'a déclaré Olivier Maligorne, producteur du festival, à l'AFP.

Autre excellente nouvelle : la programmation qui est tout simplement impressionnante et elle sera surtout 100% francophone ! Parmi les noms qui sont déjà programmés, on retrouve Booba, Vald, SCH, Laylow, Leto, Jok'Air, Jolagreen23, Favé, Meryl, Maureen, et d'autres noms vont probablement être ajoutés à tout ça. C'est une société espagnole, Fever, qui se cache derrière l'initiative, et le choix du nom du festival, Hypnotize, qui fait directement référence à un titre culte de Notorious BIG, légende du hip hop.

Concernant le hip hop, le battle, le DJing, le graff et le break seront d'ailleurs eux aussi mis à l'honneur pendant le festival, à travers différents stands qu'on a déjà hâte de découvrir. Une belle initiative autour de toute la culture hip hop, comme on aimerait en voir plus souvent ! La billetterie sera ouverte à partir du mardi 11 février, et plus de 20 000 personnes sont attendues sur les lieux, on vous conseille donc d'être vifs !