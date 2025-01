Leto, Nahir, Benjamin Epps : les sorties rap FR de cette semaine

Il y a du très lourd au menu cette semaine, et encore, on ne vous a pas tout dit : Zesau, Mister You, Oxmo Puccino, Sneazzy,...

Le rap français est encore un peu endormi en ce début d'année mais, au fur et à mesure que la température remonte, les rappeurs se réveillent. Pas encore d'albums de la part de têtes d'affiche du game, mais par contre, on commence à avoir des singles à la pelle, et des artistes confirmés qui viennent rappeler à tout le monde qu'ils sont toujours bien présents. Après Ziak, Rim'K, Youssoupha, ou encore DA Uzi récemment, place à la nouvelle fournée de sorties cette semaine dans le rap Fr !

On va passer rapidement sur les singles dont on vous a déjà parlé, avec notamment Landy, Guy2Bezbar, Bouss ou encore Hornet la Frappe. On mentionnera juste également les morceaux de La Mano 1.9, ou encore Usky et Nono La Grinta. Au niveau des projets, par contre, il y a des choses assez intéressantes : notamment "Life", le nouvel album de Leto, qui sera certainement une des plus grosses ventes de la semaine.

Mais ce n'est pas tout : Nahir est enfin de retour avec "Rien sans lien", sur lequel on retrouve pas mal de gros titres, notamment le très attendu "Moneygram part. 3" en feat avec Freeze Corleone, mais aussi une collab avec Franglish et Guy2Bezbar. On a aussi l'album de Benjamin Epps, "L'enfant sacré de Bellevue", dont on vous parle depuis plusieurs semaines, qui contient notamment un feat avec Abd Al Malik, et surtout avec la légende de l'underground US, Conway The Machine.

D'autres projets prometteurs sortent ce weekend : Mister You, qui dévoile "En attendant la suite", ce qui annonce que Yougataga va être actif en 2025, on attend la suite avec impatience. Sneazzy fait aussi son grand retour après des années de silence, avec "Derrière l'horizon", un 17 titres très dense, avec des feats surprenants et une maturité assez présente dans ses textes, contrairement à certains de ses derniers projets. Au rayon des bonnes surprises, on retrouve aussi Josas, qui étonne avec son projet "Pichichi" assez musical.

On a aussi des albums qui sortent de la part des anciens, avec "Lafiya sessions" d'Oxmo Puccino, mais aussi "Ghetto Cardiaque" de monsieur Zesau. Bref, une semaine sans énorme star, mais avec des projets très intéressants à écouter, on vous invite à checker tout ça !