Benjamin Epps avec Le Boug Arknow pour son freestyle "L'Enfant Sacré"

Une bonne séance de kickage, avec l'appréciable participation de DJ Flexta !

La dernière fois qu'on avait entendu parler de Benjamin Epps, c'était lors de la période de son clash avec 404Billy. Une opposition pendant laquelle les deux rappeurs ont régalé le public en sortant diss track sur diss track, punchline sur punchline, et dossier sur dossier. Cette fois, on retrouve le rappeur dans un exercice qu'il affectionne tout particulièrement : un bon gros freestyle à l'ancienne, sans feuille de texte ni téléphone dans les mains.

Juste un rappeur, une caméra, un micro, quelques bonnes instrus, et c'est parti ! Evidemment, ça ne suffit pas pour faire un bon clip, et Benjamin Epps a eu l'excellente idée d'inviter un de nos animateurs, monsieur Le Boug Arknow, pour ambiancer un peu la performance, en tant qu'host. Et pour ce qui est des prods et du mixage, on peut dire merci à DJ Flexta, grand artisan du mouvement hip-hop actuel en France et qu'on entend lui aussi souvent aux côtés d'Arknow, notamment dans "Paroles Véritables".

Pour le casting, on est bon, ne manque plus que le décor. Cette fois, le choix est allé au plus simple, mais aussi au plus authentique, avec cette épicerie qu'on retrouve dans tant de clips de rap cultes. A noter que Monsieur Epps ne se déplace pas pour rien : s'il est venu mitrailler sur l'instru, c'est pour annoncer la sortie de son album "L'Enfant Sacré de Bellevue", qui sera disponible à partir du 31 janvier 2025. Du bon kickage pour ce début d'année, voilà ce qu'on avait demandé au Père Noël ! Car niveau texte, rien à dire : du très bon rap, bien écrit, bien rappé, bref, on en redemande, et vous ?