Kendrick Lamar : comment il pourrait marquer l'histoire des Grammys en 2025

Kendrick Lamar pourrait accomplir quelque chose de jamais vu dans le rap US pendant cette cérémonie.

Kendrick Lamar est sans contestation possible l'homme de l'année dans le rap US en 2024, et il a l'air bien parti pour l'être encore en 2025. Il faut dire que la concurrence dort comme jamais, avec un vrai creux, même si Lil Baby essaie vaguement de relancer sa hype, et que Drake n'a pas encore dit son dernier mot (mais il n'est clairement pas au mieux de sa forme). Programmé à la mi-temps du Super Bowl, K. Dot est aussi un des artistes nominés dans le plus de catégories pour la cérémonie qui aura lieu ce weekend, le 2 février, et dont il pourrait bien marquer l'histoire.

Car si Kendrick Lamar est nominé autant de fois aux Grammy Awards 2025, c'est notamment grâce à son morceau "Not Like Us", qui est nommé dans plusieurs catégories comme "meilleure performance rap", "meilleure chanson rap", "enregistrement de l'année", et enfin, "chanson de l'année". Dans certaines catégories, il est même nominé deux fois, puisque son feat avec Future et Metro Boomin, "Like That", est aussi en lice dans la compétition.

Tout ça pourrait lui permettre d'accomplir un exploit jamais vu dans le monde du rap US jusque là : si "Not Like Us" gagne un Grammy, ce serait la toute première fois dans l'histoire qu'un diss track sera décoré par la précieuse récompense. Auparavant, seul le titre "Back to Back" de Drake avait été nominé aux Grammys. D'ailleurs, à l'époque, son morceau avait perdu dans la catégorie "meilleure performance rap" face à... "Alright", de Kendrick Lamar. On dirait bien que le sort s'acharne sur ce pauvre Drizzy !