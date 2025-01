Babs PLR s’associe à Play Two et Believe pour ouvrir le label Play to Sky

Nouveau challenge pour Babs, le boss de PLR Music.

En ce qui concerne le rap et plus généralement, la musique en France, on n'est plus dans les années 90 : les majors ne sont plus les seules à décider de ce qui se passe dans le game. Un tas de nouvelles structures font régulièrement leur apparition et cette semaine, on va vous parler de la création d'un tout nouveau label, Play To Sky, sous la houlette de l'inévitable Babs PLR, un des personnages les plus influents du rap game en France.

Play to Sky, c’est une vision novatrice qui place les artistes au centre : des formats flexibles de collaboration (albums, EPs, mixtapes, ou singles) et une liberté artistique totale. Cette approche permet également à la maison de disques de réduire ses risques en se concentrant sur des projets courts et impactants, comme des singles, tout en maximisant les chances de succès pour les artistes. À l’image de K2S, qui a décroché un single de platine avec « Dougie », ce modèle est conçu pour répondre aux attentes des deux parties.

Le label démarre en force avec un single inédit de NINHO, et compte sur l’expertise de Babs PLR, l’une des figures les plus influentes de la musique française, déjà à l’origine de talents comme WERENOI, dont il est le producteur.

Hébergé par TF1 et en collaboration avec Play Two et Believe, ce projet bénéficie d’une visibilité exceptionnelle et d’un accompagnement sur mesure, garantissant un tremplin pour les artistes confirmés comme pour les talents émergents…