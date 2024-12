Alonzo sort un EP surprise pour la fin de l'année !

Un petit amuse-bouche avant l'arrivée du nouvel album prévu pour 2025.

Pas de nouveau projet du côté d'Alonzo depuis l'année 2022, mais le rappeur ne sera pas resté inactif très longtemps. On l'a vu sur un paquet de featurings, mais aussi sur des projets collectifs comme "13'Organisé 2" récemment, sur lequel il a lâché plusieurs masterclass. Alors que son frérot Soprano semble amorcer un nouveau virage rap dans sa carrière, et a même annoncé un possible futur album des Psy4 de la Rime, le rappeur marseillais a lui aussi décidé de hausser le ton en cette fin d'année 2024 avec un EP surprise.

Un EP pas encore totalement sorti

Les fins d'années réservent parfois de belles surprises dans le rap game, avec pas mal d'artiste qui se sont faits plutôt discrets les mois passés et qui veulent rappeler au public qu'ils sont toujours là, bien en forme. Alonzo l'a bien compris, et il a attendu le 31 décembre pour nous révéler un petit EP surprise de fin d'année, nommé "Le Grand Massacre de la Saint-Sylvestre", en référence à un événement historique, mais aussi à de précédents morceaux que le rappeur sortait régulièrement à chaque fin d'année.

Un EP qui comporte 3 titres, et à l'heure où on écrit ces lignes, seuls deux morceaux ont déjà été dévoilés. Le dernier titre sera révélé à 18h. En attendant, on a déjà un aperçu du niveau d'Alzonzo en termes de kickage à la fin de l'année 2024 et comme toujours avec lui, tout est carré. Le premier titre, "J'Pull Up", est dans une ambiance "banger" bien street que le rappeur maîtrise à la perfection (rappelez-vous de "Bagarre" en 2017), avec de belles refs et un flow très bien calé sur l'instru, rien à redire ! Le second, "Jude B" (en référence à l'actuel meneur de jeu du Réal), est dans un tempo un peu plus chill et ressemblerait un peu plus à ce qu'on pouvait retrouver sur son morceau classique "Finis-les", là encore très réussi.

Le fait qu'Alonzo a l'air bien décidé de nous montrer qu'il pouvait encore rivaliser avec n'importe qui dans le rap français, avant la sortie de son nouvel album prévu pour 2025. Un projet qui s'appelle "Longue Vie à Nous" (ou "LVN") et dont on ne connait pas encore la date de sortie, mais par contre, on vous a déjà présenté le premier extrait du projet, il y a quelques semaines. Si tout le reste est de ce niveau, on ne se fait aucun soucis pour Alonz' : il va encore cartonner.