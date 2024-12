Playboi Carti : les fans créent un site dénonçant 4 ans de promesses non tenues

Playboi Carti sait se faire attendre, mais cette attente semble trop longue pour les fans. Cela fait maintenant quatre ans que le rappeur d'Atlanta n’a rien sorti.

Le 25 décembre 2020 marquait la sortie du dernier album studio de Playboi Carti, "Whole Lotta Red". Cet album s’était hissé à la première place du Billboard 200.

Les fans sont allés jusqu’à créer un site web répertoriant chaque promesse non tenue et chaque mise à jour d'album annoncée mais jamais concrétisée depuis 2020. Cette initiative met en lumière une longue liste de déceptions : le single "Narcissist" promis, les déclarations du DJ de Carti affirmant que l'album était terminé il y a plus d'un an, et de multiples indices laissant présager une sortie imminente, sans suite concrète.

who’s with me?



no album = cancelled 😈❌



Playboi Carti is getting cancelled on the 27th, everyone unfollow him and refund all CDs, Vinyls & preorders. maybe if we make him broke he’ll pay attention



spread the word ⌛️🏃‍♂️🗣️🎙️🔄