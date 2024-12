J.Cole vient-il d'annoncer enfin "The Fall Off" ?

Le rappeur a fait une grande annonce lors de son dernier concert.

J.Cole se sera retrouve bien malgré lui à la une de l'actualité pendant tout le début de l'année 2024. Après avoir parlé d'un désormais célèbre "top 3" du rap US composé de Drake, Kendrick Lamar et lui-même, il s'est retrouvé au centre d'un clash sanglant. Il a même fait une belle réponse à Kendrick, avant de la supprimer parce qu'il estime qu'il est trop un bon gars pour s'impliquer là-dedans et insulter un gars qu'il admire et considère comme un pote. Finalement, c'était sûrement lui le plus mâture dans toute cette histoire, mais le rap game ne l'a pas pris de cette manière : pour les gens, il a clairement reculé sous la pression. Pas grave, Cole s'en fout, il sait qu'il reste un très bon rappeur, et il a plein de projets pour l'avenir qui sont déjà dans sa tête, à commencer par "The Fall Off".

L'annonce tant attendue ?

Cela fait un bout de temps que J.Cole fait tourner ses fans en rond concernant cet album "The Fall Off". Un projet dont il a commencé à parler pour la première fois en 2018, il y a donc 7 ans, en annonçant qu'il devait en quelques sortes "mettre fin à sa carrière", ou au moins mettre fin à une époque, avant de peut-être faire place à un nouveau personnage. Un album qui est donc extrêmement attendu par les fans, et qui pourrait arriver l'année prochaine si on en croit les déclarations de Cole pendant son concert d'anniversaire pour les 10 ans de "Forest Hill Drive" au Madison Square Garden : "Je vous revois tous au Dreamville Festival. Avec un peu de chance j'aurais quelque chose de nouveau à performer pour vous".

J. Cole’s final words at the '2014 Forest Hills Drive' anniversary show 👀



“See y’all at Dreamville Fest… Hopefully I have something new to perform for y’all.” pic.twitter.com/2e71MfGo9z — NFR Podcast (@nfr_podcast) December 17, 2024

La prochaine édition du Dreamvill Festival aura lieu en avril 2025, ce qui laisse donc environ 4 mois à J.Cole pour sortir de nouvelles choses, et évidemment tous les médias spécialisés de rap US fantasment sur l'arrivée tant attendue de "The Fall Of". On espère nous aussi que le projet va finir par être livré, car au bout d'un moment, les gens risquent d'être saoulés d'attendre un album pendant dix ans et seront très critiques à a sortie, en mode "dix ans pour faire ça, sérieusement ?". Entre ça et la suppression de son diss track contre Kendrick Lamar, il ne faudrait pas que Cole tire trop sur la corde non plus...