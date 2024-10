Tee Grizzley appelle J. Cole en renfort pour "Blow for Blow"

Enorme featuring pour Tee Grizzley, qui s'en sort comme un chef.

S'il y a bien une chose qu'on peut apprécier chez Tee Grizzley, c'est qu'il fait partie des rares rappeurs US qui rappent vrai. On peut encore le vérifier dans son dernier projet en date, "Post Traumatic", qui commence par un featuring avec J. Cole, "Blow for blow". Un feat dont le clip vient justement de sortir ! Au programme une balade dans la rue, rien de plus réel, avec nos deux rappeurs en train de kicker, parfaitement dans les temps et avec beaucoup de sagesse et de recul, sur ce morceau qui mélange attitude street "consciente" et egotrip. Régalez-vous !