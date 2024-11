Lil Wayne prépare un beef avec Kendrick Lamar d'après Joe Budden

Kendrick n'a pas répondu au téléphone, maintenant, c'est la guerre.

Les nerfs sont tendus

Le rap game américain est en alerte depuis plusieurs mois désormais. On parle évidemment du clash de Kendrick Lamar avec Drake, qui a mis le feu aux poudres, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En effet, dans son nouvel album surprise sorti il y a quelques jours, Kendrick est revenu sur les sujets brûlants de l'actu rap, avec notamment ce choix des artistes pour la mi-temps du Super Bowl à venir. Il a été choisi au détriment de Lil Wayne, alors que l'évènement a pourtant lieu dans la ville de Weezy. Forcément, ça créé des frustrations, et Kendrick n'est visiblement pas du genre à apaiser les tensions. Du coup, Lil Wayne serait en train de préparer un clash pour lui répondre...

Diss track en approche

C'est en tout cas l'information dévoilée par Joe Budden dans son célèbre podcast. Le chroniqueur est connu pour aimer "remuer la merde", mais il a aussi des informations qui se révèlent souvent exactes. Il affirme qu'après la sortie du morceau de Kendrick, dans lequel il parle de cette fameuse affaire du Super Bowl, Lil Wayne aurait essayé de joindre K.Dot par téléphone pour lui demander exactement ce qui se passait. Une simple discussion qui aurait pu tout régler, mais le rappeur de Compton n'a pas décroché son téléphone. Du coup, Weezy serait en train de préparer une réponse moins amicale...

On m'a dit que quelqu'un avait pris son téléphone, avait essayé d'appeler pour tâter le terrain. On m'a aussi dit que Kendrick n'avait pas répondu...

Problème : le co-animateur de l'émission explique que Kendrick Lamar est connu pour passer parfois des mois sans téléphone, pour s'isoler, comme il l'avait lui-même révélé lors d'une lettre qui a accompagné la sortie de son précédent album en 2021. Joe Budden n'a pas l'air très convaincu par cette explication :

D'accord, mais si je t'appelle, de rappeur à rappeur, et que tu ne réponds pas [...] alors je suis obligé d'aller au studio... Tu dois me répondre avant que j'aille au studio pour riposter. D'ailleurs, on m'a dit que Lil Wayne était en train de cuisiner quelque chose au studio...

On pourrait donc avoir droit à un nouveau clash entre deux grosses stars du rap US, qui risque de laisser pas mal de traces. Dommage pour Kendrick, qui était globalement apprécié de tous avant cette polémique avec Lil Wayne et le Super Bowl...