La Fouine : des extraits de "Capitale du Crime radio" dévoilés

Le rappeur avait organisé une session d'écoute pendant laquelle il a dévoilé plusieurs extraits de son projet à venir.

Le retour de l'année

S'il y a bien une actualité qu'on n'avait pas vu venir pour 2024, c'est le retour de La Fouine au premier plan dans la rap français. Si l'artiste n'avait jamais pris sa retraite, et qu'il a continué à sortir des morceaux même lorsque qu'il n'avait plus autant de buzz qu'avant, on avait cru qu'après "XXI" en 2021, il aurait décidé de raccrocher les gants. Pourtant, depuis son concert lors de la cérémonie Les Flammes, on ne parle que de lui partout et même Booba a validé son retour alors qu'ils sont toujours en clash. Du coup, Laouni a senti que c'était le timing parfait pour sortir un projet, et c'est bientôt chose faite : "Capitale du Crime Radio" devrait sortir le 22 novembre.

Session d'écoute bien productive

En attendant la sortie du disque, qui ne va pas tarder puisqu'il reste moins d'une journée avant de découvrir la mixtape dans son intégralité, La Fouine a organisé une grande session d'écoute, avec des fans et aussi en présence de quelques médias. Une session pendant laquelle il a fait un petit discours, où on le sentait assez ému, notamment quand il parle de "tout cet amour des gens du milieu" qu'il a ressenti le soir des Flammes, ce qui lui a donné envie de refaire un projet.

"C'est juste la mixtape d'un gars qui a envie de rapper", peut-on entendre dire La Fouine pendant son petit discours. On peut ensuite entendre plusieurs extraits de la mixtape, notamment des singles pas encore dévoilés pour le moment. On ne vous en dit pas plus pour ne pas vous spoiler, on vous laisse apprécier.