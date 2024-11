Le top 10 des meilleurs featurings de SCH

Le S est excellent en solo, mais il est aussi plutôt fort en featuring.

Le 6 décembre prochain, deux frères marseillais vont s'affronter dans les bacs. SCH et Jul vont tous les deux sortir leur nouvel album le même jour. Pour le S, cette sortie d'album aura un goût particulier après le drame traversé par l'artiste et son équipe cet été. On se doute qu'il va avoir envie d'en découdre au micro, et on imagine que le ton du projet sera encore plus sombre qu'à l'habitude pour celui qu'on surnomme Götze. On trouve donc que c'est le bon moment pour sortir un petit "Top" à propos de SCH et on a choisi une idée originale : lister ses meilleurs apparitions en featuring. Car si certains artistes sont d'office étiquetés comme des machines en featuring (Ninho, Fianso, Niro,...), les plus grands classiques du S sont souvent rappés en solo. Pourtant, il a un solide catalogue à mettre en avant en feat, et on va vous le prouver. Avec une petite difficulté supplémentaire pour faire le top : il faut que le couplet du S soit bon, mais aussi que celui de l'autre (ou des autres) artiste(s) soit à la hauteur !

Liquide

On commence par le plus évident, notamment parce que c'est l'un des premiers feats des deux artistes. Mais aussi parce que l'historie est belle, même si elle se termine un peu mal : Lacrim, grande figure confirmée du rap à l'époque (2015), décide de faire avec SCH ce que Mister You avait fait avec Lacrim quelques années auparavant. A savoir, le mettre en avant dans plein de feats dans le but qu'il pète, car il croit en son talent. Du coup, c'est normal de retrouver le rappeur du 94 en feat sur le premier gros projet du marseillais, la légendaire mixtape "A7", pour le titre "Liquide". Le résultat est un pur banger, avec un S qui ouvre le morceau en mode insolent avec un max d'egotrip. Puis Lacrim prend le relais, complètement possédé, et nous livre un des meilleurs couplets de sa carrière. Même si les deux rappeurs n'ont plus de contact aujourd'hui, personne n'oubliera jamais ce feat.

Mannschaft

Dans les critères, on avait dit que le couplet des rappeurs qui collaborent avec le S devaient être à la hauteur. Difficile donc de ne pas mentionner ce titre en feat avec Freeze Corleone, qui est un des gars les plus durs à prendre en feat du rap game français. Si l'album "JVLIVS II" a un peu été critiqué pour son manque de cohérence, avec notamment des feats qui n'ont pas grand chose à faire sur le projet, ce titre est vraiment excellent, avec une intro toute en douceur et en technique de la part du S, ainsi qu'un refrain très efficace, et des effets sur la voix très réussis (merci le producteur SLK). Avant de faire place à un Freeze qui marche sur l'eau à ce moment et qui découpe la prod comme Jack L’Éventreur.

L’Étoile sur le Maillot

On aurait pu faire dans la facilité en mettant le désormais célèbre couplet de SCH sur "Bande Organisée", avec le "Oui ma gâtée" devenu culte depuis. Mais si on est honnêtes c'est loin d'être le meilleur 16 mesures du S, même sur cet album, il a fait mieux. La preuve avec son couplet dans "L’Étoile sur le maillot", qui devient du même coup un des meilleurs titres du projet, avec son clip mythique et un casting de légendes du rap marseillais : Alonzo, Le Rat Luciano, même L'Algérino a sorti son meilleur couplet. Mais rien n'arrive au niveau de ce que lâche le S sur le track : un S en mode "chill", qui sort punchline sur punchline. "Que ça parle en mandarin quand faut sortir dix tickets", la phase sur le Rami, "J'rappe comme si j'étais chauve, comme si j'étais pauvre, comme si j'étais mort", bref, un grand cru.

Marginaux

Quand SCH commence un morceau par "j'regarde le ciel quand j'me mets la mine", on sait que ça va être un classique. Finalement, ce morceau n'a peut-être pas eu l'impact qu'il méritait, mais le S s'en fout : il n'est pas là pour marquer l'histoire, il est là pour se débarrasser de toute la noirceur qu'il a dans le coeur. Sur ce morceau, il est justement accompagné par un autre rappeur assez fort dans les ambiances sombres et un peu déprimées : monsieur Dinos, qui est accessoirement un des meilleurs kickeurs de France. Le résultat, c'est une démonstration de kickage, avec Dinos qui se surpasse pour nous livrer une dinguerie. Avec du recul, c'est fou que le morceau n'ait pas fait plus de bruit, mais en même temps, les deux rappeurs n'étaient clairement pas là pour faire un tube.

Mauvais Payeur

On s'attaque à un feat dans une ambiance très "hood", et en même temps, on est pas surpris : en 2016, Niska et SCH sont au sommet du game et de ce style de bangers. Niska commence d'ailleurs le morceau et on reconnait immédiatement sa touche dès les premières lignes, avec ce style énervé, quasiment crié, qu'il avait souvent à l'époque, avant qu'il apprenne la recette pour faire des tubes. Mais le S s'est vraiment surpassé sur ce morceau, avec un refrain assez fou et bien écrit, et surtout un couplet dans lequel son attitude est tellement incroyable qu'on s'en rappelle encore presque dix ans après. Le marseillais est littéralement le seul à pouvoir prendre ce flow sans avoir l'air ridicule, avec lui, on trouve ça immédiatement trop stylé, une vraie démonstration et tout ça sans forcer.

Prêt à partir

SCH et Ninho ont collaboré à quelques reprises ont collaboré à plusieurs reprises (au moins 3 dans nos souvenirs), et à chaque fois, ça a donné un morceau plutôt bon. Mais sur "Prêt à partir", on mesure à quel point les deux rappeurs sont excellents dans la mélo et dans la manière de s'accaparer une prod pour en faire quelque chose que personne n'attendait. Avec ce titre, présent sur "JVLIVS" les rappeurs sont au top de ce qu'ils savent faire à l'époque, avec un S qui arrive à faire passer pas mal d'émotions, notamment le fait qu'il en ait marre de la vie, et un NI qui livre un de ses meilleurs refrains et un couplet kické qu'on valide fort. Rien à jeter sur ce titre, qui a d'ailleurs très bien tourné à sa sortie.

Les derniers marioles

SCH a un véritable talent pour nous rapper des images qui, quand on les entend, nous font croire qu'on est en train de regarder un film de gangsters. D'ailleurs, il adore ce style au cinéma, sa discographie en témoigne. Avec Soso Maness, qui est devenu un très bon pote, il nous livre un morceau qui est complètement dans ce style, assez réaliste pour qu'on s'y croit, avec cette manière de planter le décor si particulière, comme dans un livre : "accoudé au comptoir, rose noir, tabac froid et mégot" et on est directement transporté dans son univers. Soso, lui aussi, nous livre un des meilleurs couplets de sa carrière et le résultat, c'est un morceau très réussi, sur un sample d'une musique classique chez les marseillais.

Magot

Un des talents de SCH, c'est de pouvoir aussi bien rapper avec Akhenaton, qu'avec la dernière révélation rap français en date, en étant dans les deux cas bien dans le thème et efficace. C'est exactement ce qui s'est passé lors de ce feat avec Werenoi, qui a participé à installer le rappeur de Montreuil comme un prétendant sérieux aux premières places dans le game. Un Werenoi qui nous livre d'ailleurs un excellent couplet, avant de laisser la place au refrain chanté du S, qui enchaîne ensuite sur un couplet à la fois très bien rappé, mais aussi très bien écrit, avec une certaine poésie. Certainement une de ses perfs les plus surprenantes en featuring.

Kimono

Cette petite compilation sortie par le label REC 118 en 2021 regorgeait de beaucoup de très bons morceaux, et forcément, SCH était encore dans le coup. Aux côtés de Sadek et de Ninho, deux artistes avec qui il feat depuis assez longtemps, il nous livre une masterclass, en troisième couplet. Une position à laquelle il n'est pas habitué, mais ça ne l'empêche pas de nous caler ses plus beaux changements de flows. Quant à Sadek et Ninho, eux aussi sont en feu sur le titre, ce qui nous donne une vraie dinguerie dont on se souviendra, alors que le projet a été globalement assez "confidentiel" : un projet de kickeur,s pour les kiffeurs de rap. Dans cette ambiance là, les 3 rappeurs excellent !

Freestyle RIPRO

On termine évidemment par un des featurings les plus légendaires de l'historie du rap français, auquel SCH a eu la chance de participer. Ce n'était peut-être pas lui le meilleur sur ce Freestyle RIPRO, lui qui était encore tout jeune à l'époque, mais il nous livre une prestation très correcte, tout comme les autres participants, notamment Sadek et Lacrim. On le sait, ce morceau n'est peut-être pas un des plus grands de l'histoire du rap français, la technique peut faire parfois défaut chez certains, mais tout ce qui entoure ce freestyle est incroyable : Lacrim en cavale, Sadek en feu, le jeune SCH qui montre ce dont il est capable, un Brulux toujours aussi fou, et surtout, un couplet lunaire de Nessbeal, qui vient montrer à tout le monde qu'il est un rappeur à part. Merci Booska P pour les travaux !

Mention honorable

Vous l'aurez sans doute remarqué, mais SCH a un gros paquet de featurings dans sa discographie, et ça n'est pas facile de tout faire rentrer dans le top 10. Pourtant, d'autres morceaux mériteraient d'y être, comme "Fade Up", son incroyable featuring avec Hamza qui est devenu un tube de l'été, pu encore "Rien de lavable", un OVNI en feat avec Rim'K, ou encore ou "American Airlines" avec Fianso. En même temps, il abuse à avoir fait autant de feats de qualité...