Beyoncé en concert en live sur Netflix pour Noël

On passe clairement un niveau en terme de marketing.

La reine du marketing

Pas besoin de beaucoup de choses pour devenir un artiste : de la passion, et du temps libre, principalement. Par contre, pour devenir une star il faut beaucoup d'ingrédients, et le principal est la maîtrise du côté marketing. En particulier aux États-Unis, où les gens sont particulièrement sensibles à tous les arguments marketing et à ce jeu-là, Beyoncé est la reine. Ca n'a peut-être pas suffi pour empêcher l'élection de Donald Trump, mais ça a déjà suffi à placer son album "Cowboy Carter" en tête des charts et à faire d'elle une des reines de l'année musicale 2024. Une année que la chanteuse compte finir en beauté, avec un incroyable concert diffusé en live sur Netflix le jour de Noël.

Un show en live sur Netflix à Noël

De mémoire de rédacteur, cette annonce est tout simplement du jamais vu. On croyait pourtant que la reine de Noël, qu'on ressortait chaque année du placard quand les fêtes approchent, c'était Mariah Carey. Mais cette année, Beyoncé pourrait bien faire plus de bruit que sa concurrente : la chanteuse va donner un concert à la mi-temps du match entre les Houston Texans et les Baltimore Ravens le 25 décembre prochain, au NRG Stadium de Houston, la ville natale de Queen B.

Ce concert va être diffusé en live sur Netflix. On n'est pas très doués en calculs de décalage horaire, mais le show devrait donc être visible en France à des heures plutôt correctes, même si, chez nous, Noël sera probablement déjà terminé. L'événement a été annoncé par Beyoncé en personne via une vidéo assez étrange dans laquelle on la voit debout sur une voiture recouverte de roses, avec son chapeau de cow-boy. Des invités devraient également l'accompagner sur scène, même si leur identité est maintenue secrète pour le moment.

Un move d'une intelligence remarquable au niveau marketing. Mais pas sûr que ça suffise à faire oublier qu'elle, et surtout son mari Jay-Z, ont l'air d'être assez proches de P.Diddy, dont ils apprécieraient les soirées selon les rumeurs, ce qui a fait perdre au couple des dizaines de milliers de followers, sans qu'on sache si c'est vrai ou non.