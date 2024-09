Beyoncé révèle les raisons derrière son retrait des clips à 43 ans

"Il est important que le monde puisse se concentrer sur la voix"

À 43 ans, Beyoncé continue de surprendre ses fans. La star mondiale, connue pour ses performances visuelles, a récemment pris une décision inattendue : ne plus sortir de clips vidéo.

Dans une interview accordée au magazine GQ, la chanteuse a expliqué les motivations derrière ce choix artistique. Beyoncé souhaite que son public se concentre davantage sur la richesse musicale de ses créations, plutôt que sur l'aspect visuel : "J’ai pensé qu’à une époque où tout ce que nous voyons est visuel, il était important que le monde puisse se concentrer sur la voix. La musique est si riche en histoire et en instrumentation. Il faut plusieurs mois pour la digérer, la rechercher et la comprendre. Parfois, un visuel peut détourner l’attention de la qualité de la voix et de la musique."

Cette décision intervient dans un contexte particulier pour Beyoncé. En mars 2024, elle a sorti "Renaissance: Act II", un album qui marque son incursion dans le genre country. Ce projet, qui a suscité beaucoup d'intérêt, est le deuxième volet d'une trilogie musicale entamée avec "Renaissance" en 2022.

Avec cet album, Beyoncé s'est plongée dans l'histoire de la musique country et de la culture western, mettant en lumière les contributions souvent négligées des Afro-Américains à ces genres musicaux. Elle a notamment étudié le fait que, historiquement, près de la moitié des cowboys étaient noirs, une réalité peu connue qui a inspiré son approche artistique.