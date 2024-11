Keblack se confie sur une période difficile de sa carrière

Keblack s'est énormément remis en question avant de revenir sur le devant de la scène.

Le retour en force de Keblack

Keblack revient en force ! Après une année 2023-2024 marquée par des succès tels que "Boucan", "Aucune Attache" et "Laisse-Moi", l’artiste s’apprête à dévoiler son nouvel album "Focus", attendu le 22 novembre prochain. Mais derrière ce retour en grande pompe se cache un parcours semé d’embûches.

Lors d’une interview intime avec Mehdi Maizi dans l’émission "Le Code", Keblack s’est livré avec franchise sur une période sombre de sa carrière.

La traversée du désert d'un artiste

Révélé avec le titre "J'ai déconné", Keblack s’était imposé sur la scène musicale française grâce à son premier album "Premier Etage", certifié disque de platine. Cependant, après cet immense succès, les choses se sont compliquées. Ses projets suivants, "Contrôle" (2021) et "Ma Lady" (2022), n’ont pas connu le même engouement, plongeant l’artiste dans une phase de doutes.

Dans "Le Code", il revient sur cette traversée du désert :

"Je me suis posé la question. Je me suis dit que ma période est passée en gros. J’arrive fin 2014, on arrive jusqu’à 2018. 2019 ça va. Après il y a cette traversée du désert. Donc je me dis dans ma tête : ‘en fait genre c’est fini là’. Je me dis ‘c’est mrt je suis pas d’accord’. Moi genre là c’est fini comme ça ? C’est pas la fin que je veux. Je ne veux pas que ça se finisse comme ça. Une remise en question incroyable. C’est la période la plus dure d’un artiste."*

Le rappeur confie avoir été confronté à une réalité difficile en 2019 :

"En show, je me retrouve à chanter des sons qui datent (…) Je suis plus joué à la mode à ce moment-là. Il y en a qui n’acceptent pas et se disent que c’est la faute des autres. Non c’est ta faute. Tu te renouvelles pas dans tes morceaux, tu sers la même nourriture, ils connaissent le goût."

Une renaissance musicale

Refusant de sombrer, Keblack décide de se remettre au travail, d’explorer de nouvelles inspirations et de se réinventer :

"J’ai continué à bosser. C’est la plus belle chose qui me soit arrivée (…) Je me suis retrouvé à écouter de la Country (…) Je ne voulais pas regretter."

Cette période de doute semble aujourd’hui derrière lui. Grâce à une réflexion profonde et un travail acharné, Keblack est prêt à reconquérir son public. "Focus", son nouvel album, promet de marquer un nouveau chapitre dans sa carrière. Avec des sons frais et une vision renouvelée, il prouve qu’il a appris à tirer des leçons de ses échecs pour revenir plus fort.