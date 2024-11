50 Cent avoue avoir "plagié" Nelly

Un plagiat, ou une "très grosse inspiration", on vous laisse juger.

Rap et plagiat, une histoire complexe

On entend régulièrement parler d'histoire de plagiat, de vol de beats, ou de non respect des droits d'auteur dans l'histoire du rap game. Et c'est bien normal : à la base, le rap était une musique qui s'inspirait énormément des autres styles, allant même jusqu'à "voler" des samples de tubes de funk bien connus pour en faire des instru. Le "vol" a donc toujours fait partie de l’identité de la musique, tout comme le fait de reprendre certains refrains ou certains gimmicks célèbres (le fameux "Woop woop, that's the sound of da police" repris mille fois, entre autres). Mais maintenant que tout ça s'est professionnalisé, les artistes sont beaucoup plus attentifs aux "emprunts" dont ils peuvent être victimes. 50 Cent a d'ailleurs récemment avoué qu'il avait quasiment copié certains morceaux pour en refaire des hits.

Quand Fifty "plagie" Nelly

Une chose qu'on ne peut pas enlever à 50 Cent, c'est sa connaissance de la musique et de la mélodie. Du coup, quand le boss de G-Unit a dû trouver une idée pour faire un refrain pour le morceau "On Fire", de Lloyd Banks (fidèle soldat du G-Unit à l'époque), Fif' savait directement où chercher. En interview pour Hot 97, il a avoué qu'il avait voulu imiter le morceau "Hot in Herre" de Nelly, un tube qui avait très bien fonctionné.

"C'est le même morceau. Il y a juste des mélodies un peu nouvelles, une nouvelle production et après j'ai laissé Banks faire", explique 50 Cent, alors qu'il se met à chanter les refrains des deux morceaux pour prouver qu'ils sont identiques. Eh oui, même les plus grands cracks de l'histoire du rap ont parfois eu recours à des méthodes douteuses pour que ça marche !