"Paroles Véritables" délocalise à La Place pour les 30 ans de "Illmatic"

L'émission enregistrée dans les studios de Générations va ouvrir ses portes au public pour l'occasion.

"Paroles Véritables", l'émission qui parle vrai

Si vous êtes un passionné de culture hip hop, de rap, de football, ou tout simplement, si vous êtes un fidèle follower et auditeur de Générations, vous avez forcément déjà entendu parlé de "Paroles Véritables". Le podcast fait par les passionnés, pour les passionnés et présenté d'une main de maître par Le Boug Arknow, aka Arnautomatic, un de nos animateurs, à qui on passe un énorme big up. L'émission a désormais pris en âge (plus de 4 ans) et en notoriété, avec les centaines de débats enflammés qui y ont eu lieu ces dernières années. A l'occasion du 30ème anniversaire de "Illmatic", un des plus grands albums de rap de tous les temps, l'émission a décidé d'organiser une édition spéciale, délocalisée à La Place, à Châtelet et ouverte au public !

A Châtelet comme à la maison

Le 30 octobre, le podcast Paroles Véritables se délocalise à La Place pour vous rencontrer en live ! Le thème de la soirée : les 30 ans de l’album mythique "Illmatic" de Nasir “Nas” Jones. Co-créé par Dj Flexta et Le Boug Arknow, le podcast Paroles Véritables fait parler des passionnés de culture hip-hop toutes les semaines avec de nouveaux invités. Mais cette fois-ci, c’est le public que le duo incontournable invite, pour une conférence exclusive à La Place, dans le 1er arrondissement de la capitale. Au programme : un talk en live et en public, avec des invités surprises. Vous pourrez échanger avec les invités et poser vos questions les plus perspicaces !

Avis à tous les amateurs de hip hop, La Place est l'endroit où il faut être lors de cette soirée du 30 octobre, qui s'annonce captivante. Et puis, une émission 100% hip hop, pour rencontrer le public, à Châtelet, là où tout a commencé pour le hip hop en France il y a déjà presque 50 ans : on pourra dire que la boucle est bouclée ! On a déjà hâte de vous retrouver là-haut, et d'entendre vos meilleures questions, sur ce qui est (peut-être) le meilleur album de rap de tous les temps !