La Fouine bientôt en feat avec Ninho ?

Les deux rappeurs n'arrêtent pas de s'envoyer de la force sur les réseaux sociaux.

La Fouine de retour avec "Capitale du Crime 6"

Après avoir effectué une véritable traversée du désert pendant plusieurs années, avec des projets qui ont moins bien marché, puis, carrément plus rien du tout, La Fouine avait effectué un retour remarqué avec sa prestation lors de la cérémonie des Flammes de cette année. Salué par tout le game, l'ancien a repris des forces et il est désormais de retour et compte bien s'impliquer à nouveau à fond dans le rap français. Il a d'ailleurs déjà commencé, en multipliant les feats avec les "jeunes", comme Leto ou la Fève par exemple, mais il a également annoncé "Capitale du Crime 6". Un projet attendu, même si on n'a pas encore de date de sortie. Mais ce qui pourrait être encore plus attendu, c'est un feat entre Laouni et Ninho !

L'appel du pied des deux côtés

Cela fait un bout de temps que les deux rappeurs s'apprécient. Au début de l'année 2022, quelques semaines après la sortie de l'album "Jefe", de Ninho, La Fouine avait posté un message sur ses réseaux en disant que l'album était lourd. On imagine que NI avait dû apprécié l'hommage de la part de l'ancien. Cette semaine, Ninho et La Fouine ont continué à s'envoyer de la force, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux.

NINHO et LA FOUINE qui se donnent de la force mutuellement 💪



👀 pic.twitter.com/cVeKUF9XBM — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) October 8, 2024

Ninho a en effet posté une photo sur laquelle on voit Fouiny Babe confortablement installé chez Jefe Burger, le magasin de burger ouvert par NI. Il est probablement venu pour déguster un bon morceau. Ninho a également posté une deuxième image dans laquelle on voit qu'il est en train d'écouter un des albums de La Fouine, "La Fouine vs Laouni", et en particulier le morceau "Veni, Vidi, Vici", véritable banger à l'époque (d'ailleurs, on vous le remet). Suffisant pour imaginer un featuring entre les deux artistes sur le prochain album de Laouni ? Ici, on a grave envie d'y croire et quand on connait l'application de NI sur les feats, on peut dire que l'espoir est permis !