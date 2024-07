Drake cite “Not Like Us” de Kendrick Lamar dans une vidéo

Le rappeur canadien fait désormais des clins d'oeil au titre qui l'a éteint.

Le clash entre Kendrick Lamar et Drake continue de fasciner les fans des deux artistes, notamment le titre du rappeur américain : "Not Like Us". Le diss track fait toujours autant de bruit et cela commence même à amuser le principal intéressé. Sur les réseaux sociaux, Drake a justement partagé une vidéo d’un sosie en pleine performance de son titre "Hotline Bling", tout en citant les paroles du morceau de Kendrick Lamar.

Sorti en 2016, le hit de Drake "Hotline Bling" a fait sensation auprès du monde entier. Extrait de son album "Views"paru la même année, il comptabilise plus d’1,3 milliard de streams sur Spotify. Son clip est tout aussi mythique aujourd’hui, avec 2 milliards de vues sur Youtube. La gestuelle de Drake fait fureur dans ce visuel réalisé par Director X et se voit repris partout. Même en 2024, les esprits sont toujours marqués par les pas de danse du rappeur canadien. La preuve ce week-end avec une vidéo partagée par l'artiste canadien lui-même en story. Dans une salle de boxe à New York, un imitateur de l’interprète de "One Dance" fait le show sur "Hotline Bling", reprenant les mêmes mouvements que le rappeur. Il fait alors un clin d’oeil au titre chanté par le monde entier actuellement, "Not Like Us", le diss track de Kendrick Lamar à son encontre : "Sometimes you gotta pop out", écrit Drake en story, reprenant ainsi les paroles du morceau.

Ce clash aura été un moment marquant de l’année 2024, où de nombreux rappeurs ont pris de la parole. Récemment, c’est Rakim qui y réagit. Dans une interview réalisée par Billboard et à l’occasion de la sortie de son nouvel album "G.O.D.'s Network (Reb7rth)", il déclare que ce beef entre Drake et Kendrick Lamar "a remis beaucoup de choses en perspective". "Elle a montré la différence entre le vrai hip-hop et le hip-hop grand public, poursuit le rappeur. Les jeunes artistes savent maintenant qu’il y a une différence. (…) La plupart avait juste écouté sans savoir que beaucoup de gens ne classent pas ce qu’ils entendaient comme du vrai hip-hop. Cette battle était donc nécessaire pour le genre. Je tire mon chapeau à ces frères."